Hellas protesterer mot Nord-Makedonias EM-drakter

FFM står for Makedonias fotballforbund, etter det som var en omstridt nasjonsbetegnelse inntil en avtale i 2018 løste en langvarig diplomatisk tvist mellom de to landene. Det innebar at landet skiftet navn til Nord-Makedonia.

Makedonia er også navn på en region i Hellas, noe som gjorde bruken av det samme navn på en nasjonalstat betent. Lenge gikk landet under «Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia» (FYROM).

Nord-Makedonia deltar i sitt første store fotballsluttspill, og greske myndigheter studerte nøye trøyene som ble benyttet i 1-3-tapet mot Østerrike. I helgen sendte Nikos Dendias, utenriksminister i Hellas, brev til sin nordmakedonske kollega Bujar Osmani med beskjed om at initialene FFM er «uakseptable».

Han ba om at bokstavene endres «for å opprettholde positiv dynamikk» i forholdet mellom landene.

Osmani kontret med at avtalen om å avstå fra bruk av navnet Makedonia gjelder bare statlig finansierte institusjoner.

– Så lenge FFM ikke mottar statlig støtte, er det ikke forpliktet til å endre navn, sa Osmani.

Tidligere i EM protesterte Russland til Uefa mot Ukrainas drakter, på grunn av at de inneholder et omriss av Ukrainas grenser inkludert Krim, og på grunn av et omstridt slagord. Som et kompromiss ble slagordet endret.

