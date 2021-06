Fortsatt usikkerhet rundt Grealish – trente alene

NTB Sport

Mange var overrasket da Aston Villa-kapteinen ble plassert på benken i engelskmennenes EM-åpning mot Kroatia (1-0-seier), men det kan vise seg at det var en god grunn til beslutningen.

Ifølge nyhetsbyrået PA kjørte Grealish et individuelt program innendørs framfor å delta i fellesøkta med lagkameratene tirsdag. Årsaken er angivelig at han fortsatt jobber for å bli helt frisk fra leggskaden som plaget han i Premier League-innspurten i vår.

Tirsdag ble det for øvrig kjent at Manchester United-målvakten Dean Henderson trekker seg fra Englands EM-tropp på grunn av en hofteskade. Dermed var det 24 spillere som deltok på tirsdagens trening.

Hendersons erstatter, Aaron Ramsdale fra Sheffield United, slutter seg til troppen når han har gjennomgått de nødvendige smittevernrutinene.

England møter Skottland i gruppespillet fredag.

