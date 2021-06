Få elitespillere vil ha Qatar-boikott

NTB Sport

I undersøkelsen kommer det fram at 18,1 prosent av eliteseriespillerne og 18,3 prosent av toppseriespillere støtter boikott.

45,7 prosent av eliteseriespillerne mener Norge bør oppfordre til dialog, mens 77,1 av de kvinnelige toppspillerne mener det samme. 138 herrer og 70 kvinner har blant annet svart på spørsmålet: «Fra et spillerperspektiv: Har du en formening om hvordan Norge bør reagere på at fotball-VM skal arrangeres i Qatar?»

27,5 prosent i Eliteserien har ingen formening, mens 11,4 prosent av kvinnene svarer det samme.

– For oss er det viktig å vite at et klart flertall av spillerne ønsker andre virkemidler enn boikott. Samtidig skal vi selvsagt respektere – og ta med oss – at 18 prosent av utøverne mener boikott er riktig, sier Nisos forbundsleder Erlend Hanstveit.

Det ekstraordinære forbundstinget skal søndag vedta om Norges Fotballforbund (NFF) skal gå for en boikott av Qatar-VM eller ikke.

Niso opplyser at undersøkelsen ble gjennomført i april.

(©NTB)