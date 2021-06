Bare uavgjort for Argentina i Copa America

NTB Sport

Lionel Messi sendte Argentina oppskriftsmessig i ledelsen etter 33 minutter på et utsøkt frispark. Åtte minutter etter sidebytte fikk Chile sin utligning.

Det ble gransking av video da Arturo Vidal fikk ballen opp i hånden inne i feltet for å se at det var hands. Den argentinske målvakten Emiliano Martínez reddet den etterfølgende straffen, men ballen endte i tverrliggeren og ut til Eduardo Vargas som headet inn til 1-1 for Chile.

Til tross for å ha dominert kampen fullstendig klarte ikke Messi & co. å gjøre flere mål.

– Vi hadde seks eller sju klare sjanser, men misbrukte dem, og Chile fikk med seg et godt resultat. Alle sjansene vi skapte burde har vært nok til å vinne med fire eller fem mål, sa Aston Villas sisteskanse Martinez.

Den andre kampen i gruppen mellom Paraguay og Bolivia hadde alt av dramatikk. Førstnevnte lag vant 3-1, men kampen inneholdt blant annet en straffe etter VAR og en bortdømt straffe etter at dommeren hadde studert til video. Bolivia som scoret mål på straffen fikk dessuten Jaume Cueller utvist på overtid i 1. omgang.

Lagets straffemål kom etter ti minutter i 1. omgang. Paraguay utnyttet sitt spillermessige overtall og snudde etter sidebytte etterl blant annet to mål fra Angel Romero.

Lørdag spilles den 2.-runde. Da møter Argentina det femte laget i gruppen, Uruguay.

(©NTB)