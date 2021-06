NTB Sport

Fredag skal skottene prøve å slå tilbake etter åpningstapet (0-2) mot Tsjekkia. Da var Tierney ikke med i kamptroppen.

– Han har en god sjanse, sa Skottland-sjef Steve Clarke om fredagens kamp, uten å gå i detaljer om Tierneys skade.

– Han trente lett i dag, og vi får se hvordan det utvikler seg, la han til.

Et nytt tap fredag vil gjøre mulighetene for å ta seg til cupspillet svært vanskelige for Skottland. England må leve med å være favoritt i den britiske duellen på Wembley.

