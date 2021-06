TV 2: Joey Hardarson har fått sparken som hovedtrener i Start

NTB Sport

Islendingen fikk jobben i 2019 og har vært i sjefsstolen i sørlandsklubben i to år Også hans assistent Mattias Andersson er ferdig i klubben, melder kanalen.

Også Fædrelandsvennen melder at Hardarson er sparket. Foreløpig har ikke Start uttalt seg om den meldte avgangen.

Lørdag tapte Start 2-0 borte mot Åsane. Etter fem serierunder ligger Start på 7.-plass med to seirer, én uavgjort og to tap.

Hardarson har også vært assistent i klubben i to år før han tok over sjefsjobben. 44-åringen har en spillerkarriere bak seg i Start med fem sesonger som midtbanespiller for sørlendingene.

Førstkommende lørdag kommer Ull/Kisa på besøk til Kristiansand.

