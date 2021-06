Frankrike-sjefen måtte snakke med Giroud og Mbappé etter uenighet

NTB Sport

Giroud skapte overskrifter med kommentarer etter å ha scoret to ganger i 3-0-seieren over Bulgaria i forrige uke. Han nevnte ikke navn, men det virket som at utspillet om manglende servering foran mål var rettet mot Mbappé.

Det ble bare slått tre pasninger mellom de to spillerne i løpet av de 43 minuttene de var sammen på banen.

Mbappé uttalte seg om saken på en pressekonferanse søndag, og da erkjente han at han var «litt berørt» av Girouds utsagn. Deschamps sier imidlertid at det raskt ble slått en strek over det hele.

– Jeg har snakket med dem, på samme måte som jeg har snakket med andre spillere. Når jeg føler at jeg har behov for å gjøre det, så gjør jeg det. Dialog er en del av ledelsen, men det er også bra å lytte, sier landslagssjefen.

– De er konkurrenter (om plassene i laget), og vi må finne en balanse. Det må være rom i laget for alle, sier Deschamps og legger til at alt var bra igjen fra torsdag av.

Frankrike EM-åpner mot Tyskland tirsdag kveld. Mbappé starter nesten garantert den kampen, mens det knyttes spenning til om Giroud kan få plass i Deschamps ellever.

(©NTB)