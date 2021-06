Folkefest under Wimbledon-finalene – 40.000 får se EM-fotball på Wembley

NTB Sport

Arrangementene skal være pilotprosjekter i arbeidet med å skaffe mer kunnskap om hvordan publikum igjen kan slippes inn i stort antall tross faren viruspandemien utgjør.

Mandag bekreftet den britiske regjeringen at det vil bli åpnet for å fylle tribunene under finalene i Wimbledon-turneringen i tennis. De spilles 10. og 11. juli.

29. juni skal Wembley være arrangør for en av kvartfinalene i fotball-EM. Deretter venter to semifinaler og finale samme sted. Under disse kampene vil det bli åpnet for 40.000 tilskuere. Det er halvparten av arenaens totale kapasitet.

Englands gruppekamper på Wembley har et tak på 22.500 publikummere.

