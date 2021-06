Danskene kritiske til at de måtte spille ferdig etter Eriksens hjertestans

NTB Sport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ga det danske laget to muligheter: Å spille ferdig lørdag kveld, eller å fortsette kampen søndag klokken 12.

– Vi ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler at var «fair». Vi hadde to valgmuligheter. Det krevde nok at noen høyere oppe enn oss sa ifra om at det ikke var riktig tidspunkt å treffe en beslutning på, sa Schmeichel på et pressetreff mandag formiddag.

Lagkameraten Martin Braithwaite sier at flere av spillerne ikke var klare til å fortsette kampen da den kom i gang igjen.

– Vi tok den minst dårlige muligheten. Det var mange spillere som ikke var klare til å spille. Vi fikk beskjed om at vi måtte ta en beslutning, sier Barcelona-proffen.

