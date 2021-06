Boksesporten skal etterforske mulig korrupsjon og kampfiksing i Rio-OL

NTB Sport

Mandag ble det kjent at forbundet har engasjert Richard McLaren, kjent for å ha gransket påstandene om russisk dopingjuks foran 2016-OL, til å lede etterforskningen.

– Våre folk vil gjennomføre en uavhengig etterforskning rundt spørsmålene som handler om korrupsjon og manipulasjon av sportsresultater under Rio-OL, identifisere de ansvarlige personene og anbefale nødvendige tiltak, sier McLaren i en uttalelse.

OL-turneringen i boksing i 2016 inneholdt flere omstridte avgjørelser. Irske Michael Conlan ble blant annet bøtelagt etter å ha gjort en uanstendig gest til dommerne etter å ha tapt en kamp mot russiske Vladimir Nikitin.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har allerede sørget for at Det internasjonale bokseforbundet ikke står for gjennomføringen av OL-turneringen i Tokyo i sommer. Ingen av dommerne fra 2016 får være involvert i Japan.

