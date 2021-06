Karoline Lund på 37.-plass i Scandinavian Mixed

NTB Sport

Det er første gang det har skjedd på europatouren. 78 menn og 78 kvinner konkurrerte på samme bane og om det samme trofeet. Nordirske Jonathan Caldwell stakk av med det takket være en birdie på siste hull som ga ham en 64-runde og sendte ham 17 slag under par.

Han endte ett slag foran spanske Adrian Otaegui og to foran engelske Alice Hewson, som ble beste kvinne.

Lund var den eneste av de fire norske deltakerne (alle kvinner) som greide cuten halvveis. Hun leverte runder under par tre av fire dager, og med serien 68-71-73-71 endte hun fem slag under par.

Fantastisk

Caldwell tok sin første seier på europatouren.

– Det har vært drømmen min veldig lenge. Det ligger mye hardt arbeid bak, sa han.

– Turneringskonseptet er fantastisk. Jeg spilte med noen gode kvinnespillere, og jeg ble gratulert av Annika Sörenstam etter det siste hullet. Hun er trolig den beste kvinnespilleren noensinne, så det var spesielt, la han til.

Misset

De svenske stjernene Sörenstam og Henrik Stenson var turneringsverter i Kungsbacka. Hun greide ikke cuten, mens han endte på 33.-plass.

Otaegui puttet for seier på siste hull, men misset og trengte ytterligere to slag for å få ballen i hullet. Dermed ble han toer.

(©NTB)