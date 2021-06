Etterlengtet tittel for Cilic – nytt finaletap for Auger-Aliassime

NTB Sport

I år starter sesongen på gress mens Roland-Garros fortsatt pågår. Arrangøren i Paris valgte å skyve den store grusturneringen en uke, og da oppsto kollisjon med de første turneringene i oppkjøringen til Wimbledon.

Den 32-årige kroaten Cilic tok sin 19. tittel, men den første siden han vant Queen's Club-turneringen i London i 2018. Også det er en gressturnering.

For det canadiske stortalentet Auger-Aliassime fortsetter finaleforbannelsen. 20-åringen spilte sin åttende finale og tapte for åttende gang. Alle har vært de to siste årene. Han var finalist i Stuttgart også i 2019.

Britiske Johanna Konta tok sin første tittel på fire år da hun beseiret kinesiske Zhang Shuai i finalen i Nottingham. 30-åringen tapte finalen i samme turnering i 2017 og 2018, men søndag levnet hun ingen tvil med sifrene 6-2, 6-1. Hennes forrige turneringsseier var i Miami Open i 2017.

Kommende uke starter gress-sesongen for alvor med ATP-turneringer i London og Halle, WTA-turneringer i Birmingham og Berlin.

