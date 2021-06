Buing da England knelte før avspark på Wembley

NTB Sport

BBC meldte at et stort antall engelske tilhengere buet under markeringen, men at mange andre applauderte i forsøk på å overdøve buingen.

Englands landslag ble møtt med buing da spillerne knelte før oppkjøringskampene i Middlesbrough nylig. Englands fotballforbund ba lørdag i en uttalelse på sitt nettsted publikum om å respektere spillernes markering.

– Vi vil ha publikums støtte, men vi vet at vi får den under kampen uansett hva som skjer før den, sa landslagssjef Gareth Southgate til BBC.

Markeringer mot rasisme er tillatt i EM, også fra dommere.

– Enhver spiller eller kampleder har lov til å gjøre det, meldte Uefa etter lørdagens kamp mellom Belgia og Russland.

Før avspark i St. Petersburg knelte de belgiske spillerne og dommer Antonio Mateu Lahoz, mens publikum buet og pep.

Tradisjonen med å knele i protest mot rasisme ble startet av NFL-quarterback Colin Kaepernick i 2016, og den bredte om seg i fotballen i fjor. Det ble knelt før kamper i engelsk fotball gjennom forrige sesong, men de kampene ble spilt uten tilskuere.

