Østerrike slo Nord-Makedonia og hyllet Eriksen

NTB Sport

Østerrike kom på banen med seks spillere som startet også da laget så vidt berget nasjonsligaopprykk mot Norges «nødlandslag» i november, og to av dem var involvert da laget åpnet kampen med et kunstmål.

Marcel Sabitzer serverte Stefan Lainer med en nydelig crosspasning etter 18 minutter, og høyrebacken sendte ballen i mål med en flygende volley. Den flotte scoringen ble feiret ved å holde opp en drakt med påskriften «Eriksen Stay Strong» til hyllest for Christian Eriksen etter at dansken overlevde et hjertestopp dagen før.

Mannen som sikret EM-plass for Nord-Makedonia og landets største spiller gjennom tidene, Goran Pandev, brakte balanse i regnskapet drøyt ti minutter senere. Den 38 år gamle veteranen utnyttet en misforståelse mellom Østerrikes kaptein David Alaba og keeper Daniel Bachmann og satte ballen i åpent mål.

Det ble en jevn og intens batalje foran 13.000 tilskuere i Bucuresti, men Østerrike kunne igjen juble og hylle Eriksen da lagets største stjerne Alaba serverte innbytter Michael Gregoritsch, som satte inn 2-1.

Gregorisch har slitt med spilletiden på klubbnivå, etter at han kom på kant med klubben sin Augsburg, ble lånt ut til Schalke og rykket ned fra Bundesliga. Tilliten på landslaget takket og bukket den 27 år gamle spissen for.

– Jeg har hatt to vanskelige år, og det var ikke gitt på forhånd at jeg kom til å bli tatt ut til EM. Jeg har gitt alt på trening, og takk Gud for at jeg scoret. Jeg er helt overveldet akkurat nå, sa Gregoritsch til Uefa.com.

Rett før slutt la nok en innbytter, Marko Arnautovic, på til 3-1 for Østerrike.

Historisk øyeblikk for Pandev

Nord-Makedonia yppet seg fra start, men måtte se Østerrike ta ledelsen med sitt vakre åpningsmål. Sabitzer og Lainer kombinerte også da Lainer scoret sitt første landslagsmål mot Nord-Makedonia i EM-kvalifiseringen og ga Pandev & co. mer hodebry 18 minutter ut i lilleputtens mesterskapsdebut.

Utligningen til Nord-Makedonia var ikke i nærheten av like vakkert å se på, men ble et herlig øyeblikk for Pandev.

Veteranen ble liggende på bakken i gledesrus da han sendte Nord-Makedonia til EM med kampens eneste mål mot Georgia i nasjonsligaomspillet om EM-plass. Spissen med langs fartstid og over 100 mål i Serie A fikk mer å juble for i EM-debuten da han satte inn 1-1.

Østerrike var det beste laget før pause, men uttellingen lot vente på seg til sent i kampen. Gregoritsch og Arnautovic ble byttet inn etter en times spill og endte opp med å bli forskjellen på lagene.

Viste klasse til slutt

Rett etter dobbeltbyttet til Østerrike kunne Nord-Makedonia tatt ledelsen, men Boban Nikolov klarte ikke å score etter en flott pasning fra Pandev.

Gregoritsch kom med et lite skremmeskudd minuttet etter da han møtte et innlegg med pannen og presset fram en kjemperedning fra Nord-Makedonias keeper Stole Dimitrievski. Et snaut kvarter senere var det Gregoritsch som skulle komme seirende ut av duellen.

For etter 78 minutter kom Alaba seg fri på sin venstrekant og fikk slått et innlegg bak forsvaret til Nord-Makedonia. Innlegget ble møtt av Gregoritsch, som satte inn 2-1 med foten.

I dét kampen gikk inn i overtiden kom Arnautovic seg fri, rundet keeper og jublet hemningsløst da han satte spikeren i kista med 3-1.

Dette er de gjenstående kampene i gruppen: 17. juni: Ukraina – Nord-Makedonia (Bucuresti), Nederland – Østerrike (Amsterdam). 21. juni: Ukraina – Østerrike (Bucuresti), Nord-Makedonia – Nederland (Amsterdam).

(©NTB)