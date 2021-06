Krejcikova triumferte på stor tsjekkisk dag – takket sin døde trener

NTB Sport

Etter triumfen sendte en tydelig rørt Krejcikova tanker til sin tidligere trener Jana Novotna, som døde av kreft for fire år siden.

– Jeg kan ikke tro at jeg har vunnet en Grand Slam. Det har vært en vanskelig tid for meg, men jeg var med Jana så mye jeg kunne mens hun var syk. Hennes siste ord til meg var at jeg skulle nyte spillet og prøve å vinne en Grand Slam-tittel, sa hun.

– Jeg er sikker på at hun ser ned på meg der oppe fra. Jeg håper hun er lykkelig i dag.

Det er første gang siden 1981 at en tsjekker har vunnet kvinnesingle i Roland-Garros. Da 25-åringen fikk trofeet fra den tsjekkoslovakiskfødte legenden Martina Navratilova, kronet det en stor dag for tsjekkisk kvinnetennis. Tidligere på dagen vant Linda Noskova juniorfinalen.

Takket alle

Krejcikova vant 6-1, 2-6, 6-4 over 31.-seedede Pavljutsjenkova. Begge var i Grand Slam-finale for første gang, men det var tsjekkeren som kunne juble.

– Jeg vil takke alle som kom og heiet på oss. Det er så hyggelig å se tilskuere på tribunen igjen, og atmosfæren var fantastisk. Nå er jeg veldig lykkelig, sa hun.

Så takket hun også familie, trenere og venner før hun kom til Novotna og følelsene ble virkelig sterke.

Pavljutsjenkova innledet finalen ved å bryte motstanderens serve, men Krejcikova slo knallhardt tilbake, vant seks game på rad og det første settet 6-1 på bare 32 minutter.

Russeren slo tilbake i det andre settet. Hun brøt til 2-0 og igjen til 5-1. Hun måtte be om medisinsk timeout på stillingen 5-2, men med teipet lår halte hun i land settet med 6-2. Det settet varte 48 minutter.

Avgjorde

I tredje sett var det Krejcikovas tur til å ta kommandoen. Hun brøt til 2-1 på en dobbeltfeil av Pavljutsjenkova etter å ha satt press på motstanderen med gode returer. Russeren brøt rett tilbake, men det var tsjekkeren som skulle trekke det lengste strået eter at hun brøt blankt til 4-3.

Krejcikova hadde to matchballer i Pavljutsjenkovas serve på 5-3, men servet i stedet hjem matchen etter en time og 58 minutter.

Krejcikova er ikke ferdigspilt i Roland-Garros. Søndag spiller hun doublefinale sammen med Katerina Siniakova. Fram til nå har hun vært best kjent som doublespiller. Det var bare femte gang hun var i hovedturneringen i single i en Grand Slam-turnering.

29-årige Pavljutsjenkova spilte på sin side sin 52. Grand Slam-turnering. Ingen kvinne har tidligere tatt seg til sin første finale etter så mange forsøk, men russeren må fortsatt vente på tittelen.

Fransk revansj

Da Linda Noskova vant kvinnenes juniorfinale, ble hun første tsjekkiske kvinne med en singletittel i Roland-Garros siden Hana Mandlikova, som vant juniorklassen i 1978 og seniorklassen i 1981. Navratilova vant riktig nok i 1982 og 1984, men det var etter at hun ble amerikansk statsborger.

Noskova slo russiske Erika Andrejeva 7-6 (7-3), 6-3 i et oppgjør mellom to useedede 16-åringer.

I mennenes juniorfinale vant den franske 17-åringen Luca Van Assche 6-4, 6-2 over landsmannen Arthur Fils. Det var en liten oppreisning for fransk herretennis etter at alle de 18 franske deltakerne ble slått ut av mennenes turnering i de to første rundene.

Forrige franske vinner av herreturneringen i Roland-Garros var Yannick Noah i 1983.

