DBU-direktør: – Spillerne har snakket med Christian

– De fikk vite at han har det godt. De snakket med ham, og derfor ville de spille kampen, sa Møller til DR før kampen ble satt i gang igjen.

Han sa også at den raske medisinske hjelpen reddet Eriksen.

Inter-stjernen falt om i det 43. minutt av den til da målløse EM-kampen i Parken. Nesten to timer senere ble kampen gjenopptatt, etter at det var fastslått at det går bra med Eriksen.

Han er innlagt på Rigshospitalet i København for nærmere undersøkelser.

Finlands spillere stoppet opp og klappet danskene inn på banen da de tok fatt på oppvarmingen.

