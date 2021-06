Krisemøte i Ukrainas EM-leir – vil beholde omstridt slagord på drakten

NTB Sport

«Ære til heltene» er et militært uttrykk, og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har stemplet frasen som «klart politisk». Slagordet var hyppig brukt under de antirussiske demonstrasjonene i Ukraina i 2014. Uefa krever at Ukraina fjerner det på sine drakter.

Det har også skapt store reaksjoner i Russland at Ukrainas EM-drakter har en silhuett av Ukrainas kart hvor Krim-halvøya er inkludert, som Russland anser som sitt. Dette har Ukraina fått lov til å beholde.

På Facebook har president Andrej Pavelko i det ukrainske fotballforbundet kunngjort at forbundet vil ha krisemøte.

– Ukrainske fotballsymboler, som lenge har vært akseptert av våre støttespillere og fotballsamfunnet, må beskyttes og videreføres i nasjonens fotballkultur, sa han.

Ukraina EM-åpner i gruppe C mot Nederland i Amsterdam på søndag. Russland spiller sin første kamp mot Belgia i St. Petersburg lørdag.

(©NTB)