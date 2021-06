Ingebrigtsen med kollektiv takk etter rekorden: – Hadde ikke klart dette uten dere

NTB Sport

Ingebrigtsen løp inn til 12.48,45 under stevnet i Firenze. Noen timer etter seieren tok han i bruk Instagram for å takke for hjelpen.

«For et løp! Jeg føler meg virkelig heldig som får lov til å jakte på drømmene min. I kveld var det en laginnsats, og jeg må takke alle menneskene rundt meg», skrev Ingebrigtsen og listet opp forloveden Elisabeth, pappa Gjert, brødrene Henrik og Filip, resten av familien, venner og sponsorer.

«Jeg hadde ikke klart dette uten dere», skrev han videre.

Ingebrigtsen er en seierskandidat både på 1500 og 5000 meter i Tokyo-OL, men det er trolig at han bare velger en av distansene. Mye tyder på at det blir 1500-meteren.

