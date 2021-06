Beskjedent oppmøte på demonstrasjon for breddeidretten

NTB Sport

Markeringen var i regi av Facebook-gruppa «Få hele bredden i gang», som har over 22.000 medlemmer. Det var om lag 30-40 personer som møtte opp utenfor Stortinget. De fikk høre appeller blant annet fra Trond Giske (Ap) og Himanshu Gulati (Frp).

– Vi gjør dette fordi vi vil møte regjeringen på deres hjemmebane og markere at det de gjør ikke er greit. Vi har blødd skikkelig de siste 15 månedene, sa initiativtaker Håvard Haarstadstrand til Nettavisen.

– Om noen hadde fortalt meg for halvannet år siden at vi skulle stå her og demonstrere for retten til å spille fotball, da hadde jeg ristet på hodet og sagt at jeg ikke tror noe på det, sa Giske i sin tale til de frammøtte.

Bekymringsfullt

Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund sier i en uttalelse til NTB at hun har stor forståelse for breddeutøvernes utålmodighet.

– De har nå ventet i 15 måneder uten å kunne utøver normal idrettsaktivitet. Medlemsutviklingen i norsk idrett for 2020 viser at vi har hatt et betydelig og bekymringsfullt frafall i norsk idrett, også blant våre unge voksne utøvere som både er aktive medlemmer, frivillige og forbilder for barn og unge. Derfor er full gjenåpning av idretten vår prioritet nummer en, sier hun.

Kvalevåg sier at dette er blitt tydelig kommunisert til myndighetene.

Forventninger

– Forrige uke sendte vi brev til regjeringen med våre forventninger til trinn 3 i den videre gjenåpningen av samfunnet. Her forventer vi at voksne breddeutøvere, både innendørs og utendørs, gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten, sier hun.

– Vi har også forventninger til at det nå åpnes opp for nasjonale idrettsarrangementer for våre voksne breddeidrettsutøvere.

