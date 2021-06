Uhrenholdt Jacobsen nytt IOC-medlem

NTB Sport

Jacobsen vil være IOC-medlem fram til 2026, opplyser Norges idrettsforbund i en pressemelding. Blant IOC-medlemmene vil Jacobsen være én av 15 utøverrepresentanter.

– Denne utnevnelsen er først og fremst en tillitserklæring til Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Astrid har i en årrekke vært en av våre absolutt beste utøvere, og hun har et stort idrettspolitisk engasjement, både nasjonalt og internasjonalt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Beæret og ydmyk

Dermed har Norge Jacobsen og Kristin Kloster Aasen som IOC-medlemmer.

– Jeg er både beæret og ydmyk når jeg nå trer inn i IOCs utøverkomité og blir IOC-medlem. Min fremste motivasjon til å takke ja til dette vervet er å jobbe for å sikre at utøvernes stemme blir hørt i alle viktige saker. Jeg opplever at utøverne har blitt en stadig viktigere gruppe i internasjonal idrett, og at våre synspunkter er ønsket inn i de viktige idrettspolitiske debattene. Jeg ser virkelig fram til å ta fatt på dette vervet, sier Jacobsen.

Innsikt, integritet og engasjement

Hun roses av Aasen, som har vært IOC-medlem siden 2017. Aasen kaller Jacobsen «en fantastisk representant for utøvergruppen».

– Jeg vet selv hvor viktig det er at utøverne har tydelige og klare stemmer i internasjonal idrettspolitikk. Astrid, med sin innsikt, integritet og sitt engasjement, har alle forutsetninger for å lykkes. Jeg gleder meg til å arbeide sammen med henne, sier Aasen.

Jacobsen kunngjorde i april i fjor at hun skulle legge opp som langrennsløper. 34-åringen har ett OL-gull på stafett og tre VM-gull (to i stafett). Heming-løperen har seks verdenscupseirer og blant annet mottatt Egebergs ærespris for sine prestasjoner i både langrenn og friidrett.

