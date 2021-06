To finaledebutanter klare for kamp i Roland-Garros

NTB Sport

Den 25 år gamle Krejcikova er i sin første Grand Slam-finale etter å ha slått greske Maria Sakkari med 7-5, 4-6, 9-7.

Sakkari fikk en god start på de tre settene, men klarte å gjøre det vanskelig for seg selv slik at motstanderen to ganger klarte å utnytte feilene.

Krejcikova avverget også en matchball på stillingen 3-5 og brøt tilbake til 5-5 i det neste gamet i det avgjørende tredjesettet. Hun var den som klarte å holde hodet kaldest. Hun brukte hele fem matchballer til å ta hjem settet, og kampen med 9-7.

Første finale

Også lørdagens finalemotstander, Anastasia Pavljutsjenkova, er i sin første Grand Slam-finale. Hun slo slovenske Tamara Zidansek i strake sett i sin semifinale.

29 år gamle Pavljutsjenkova har vært blant tennistoppene de siste 13 årene, men aldri klart å ta seg til noen finale i de fire største turneringene. Hun har spilt hele 52 turneringer før hun endelig klarte det.

Hun har vært tre ganger i kvartfinalen i Australian Open og én gang i Roland-Garros, Wimbledon og US Open.

– Glad og sliten

Slovenske Tamara Zidansek var i sin første semifinale, men ble slått 5-7 og 3-6. Det ble en litt nervøs avslutning av kampen hvor spillerne brøt hverandres server.

Det er seks år siden sist en russisk kvinne har vært i en Grand Slam-finale.

– Jeg er både glad og sliten. Det ble vanskelig kamp, men jeg klarte å kjempe meg gjennom det taktiske. Nå må jeg fokusere på de rette tingene i finalen, sa Pavljutsjenkova.

