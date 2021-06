Norge tapte uten stjernetrio mot Sverige: – Vi blir litt for juniorer

NTB Sport

Den norske troppen var uten blant andre Caroline Graham Hansen, Guro Reiten og Maren Mjelde. De tre meldte alle forfall til samlingen.

Spissen Stina Blackstenius sendte Sverige i føringen 20 minutter ut i 2. omgang, og det ble kampens eneste mål.

– Hvis vi skal møte de beste lagene, må vi bli veldig mye bedre på flere ting, sa landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

– Det føles som at laget vi møter i dag, er på nivået over oss. Avstandene er litt for store. Så kan man si at man skal utnytte sjansene. Vi kunne gjort 1-1 på overtid, men det hadde ikke speilet kampen. Vi er litt for juniorer i denne kampen, oppsummerte han.

Amalie Eikeland så ut til å bli snytt for straffespark da hun gikk i bakken i 16-meteren etter en takling, men dommeren vinket spillet videre. Like etter var det svenskenes tur til ikke å bli gitt et straffespark som så klart ut, da stjernen Kosovare Asllani fikk en dytt i ryggen av Vilde Bøe Risa like før hun skulle avslutte.

Sverige best

Sverige var klart best gjennom oppgjøret, men på overtid fikk innbytter Karina Sævik en mulighet til å utligne med en avslutning i 16-meteren, men skuddet gikk utenfor.

Sverige skal delta i OL i Tokyo senere i sommer hvor råsterke USA venter i første kamp. Neste uke er Nederland motstander for den norske troppen.

I den første omgangen var det gulkledde som skapte mest. Ved flere tilfeller mistet Norge ballen i farlig område og skapte muligheter for hjemmelaget.

Elisabeth Terland, som startet sin første landskamp, var nære på i starten av omgangen, men hennes skudd snek seg utenfor. Jonna Andersson var nære på å gi Norge et selvmål, men svenskene slapp med skrekken.

Slurv

Elise Thorsnes kom inn etter hvilen til sin landskamp nummer 127, men hennes rutine så ikke ut til å hjelpe det norske laget umiddelbart. Cecilie Fiskerstrand, som sto en god kamp, ga bort ballen til Kosovare Asllani, men hennes avslutning gikk utenfor, og det så ut til å bli en lignende omgang som den første.

Norge fortsatte å kjempe i motbakke, og svenskene fikk sin fortjente scoring ved Blackstenius etter 66 meter. Alene med Fiskerstrand satte hun ballen mellom beina på keeperen og i mål.

Etter scoringen ble det gjort et par bytter, og Norge fikk litt mer ballinnehav, men klarte ikke å skape noen store muligheter. Mot tampen av kampen igjen viste Sverige hvorfor de er nummer fire på Fifa-rankingen, mens Norge er nummer tolv, og tillot ikke de norske jentene minimalt med sjanser. Kun Sæviks skudd på overtid var det som kunne gitt et uavgjortresultat.

