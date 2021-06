Expressen: Sverige kaller inn ekstra spillere

NTB Sport

Senest onsdag sa landslagstrener Janne Andersson at det ikke var aktuelt.

To spillere i den svenske troppen har testet positivt på covid-19, og koronautbruddet i den svenske troppen har stresset landslagsledelsen.

Expressen skriver at landslagsledelsen har bestemt seg for å skape en reserveboble som skal bestå av et visst antall spillere. De skal testes, trene og være klare til å steppe inn på kort varsel for å bli med på det chartrede flyet til Sevilla lørdag ettermiddag.

Det er fortsatt uklart om de smittede spillerne Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg blir i troppen eller om de byttes ut.

Den svenske troppen må være klar senest natt til mandag.

Sveriges fotballforbund vil ikke kommentere Expressens opplysninger. Forbundet har innkalt til pressekonferanse senere torsdag.

(©NTB)