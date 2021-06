NTB Sport

«Bianca 08.06.2021» står det på idrettskjendisenes Instagram-kontoer.

Silje Norendal har flere gull på snowboard fra X-games, mens landslagsbacken Alexander Bonsaksen har flere VM- og OL-kamper for Norge. Han måtte derimot stå over VM i Latvia på grunn av en kneskade.

Norendal har valgt å legge opp og skal være ekspertkommentator for Viaplay de kommende to sesongene. Bonsaken spiller for finske KooKoo.

