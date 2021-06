Tarjei Bø til topps i Holmenkollen skishow: – Alltid litt ekstra nerver

NTB Sport

Johannes Dale tok 3.-plassen i Oslo-sola.

Bø og Sturla Holm Lægreid fikk lik poengsum (508) etter skytedelen og gikk ut likt i langrennet, men i mål var sistnevnte inne til femteplass. Lægreid ble slått med 18,1 sekunder.

Bø kom i mål 7,7 sekunder foran Sørum og 10 sekunder foran Dale.

– Den første konkurransen gir alltid litt ekstra nerver. Da er det ekstra kult å komme på pallen, sa Bø til NTB.

Tungt for lillebror Bø

Starten på forsesongen ble som så ofte før brutal for lillebror Johannes Thingnes Bø. Den tre års siste verdenscupvinner var nummer fire etter skytingen og helt nede på 9.-plass da jaktstarten var unnagjort.

Han var 1.45,5 minutter bak broren.

– Jeg prøvde å henge på dem som rullet forbi meg, men det svarte ikke. Det er frustrerende, sa Thingnes Bø til NTB.

Riktig spark

28-åringen la til at han pleier å få «den samme smellen i trynet» når han deltar i den årlige Blink-festivalen i august.

– Det at jeg får den nå to måneder før, må bare bety at jeg får det riktige sparket bak som setter i gang en god sommertrening.

Elleve mannlige skiskyttere stilte til start under onsdagens skishow i Holmenkollen i Oslo.

