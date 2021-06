Krüger kritisk til utstyret da Nyenget mistet en rulleski og falt i Holmenkollen

NTB Sport

Nyenget gikk i tet sammen med Simen Hegstad Krüger etter at de to var raskest på prologen. I en nedoverbakke viste TV-bildene at den ene skien til Nyenget gikk av i en sving. Det så ut til å gå bra med Nyenget, og at han kun ble litt forslått.

– Kjedelig at Martin og jeg ikke fikk gå sammen til mål, sa Krüger til NTB.

– Jeg synes ikke det så noe hyggelig ut. Heldigvis gikk det bra med ham. Når bindingen løsner, har vi høy fart. Han nærmet seg gjerdet med ganske høy hastighet. Akkurat det skal ikke skje. Det må være mulig å forhindre. Man må finne ut hva det var som var feil med utstyret, sa han.

– Det ser brutalt ut

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var like ved der Nyenget falt.

– Jeg var vel en av dem som så det relativt godt. Jeg så ikke starten av det, men plutselig kom det en skliende ut av svingen ved gratishaugen og inn i metallgjerdet. Det ser brutalt ut, og jeg håper det er mest skrubbsår, sa han til NTB.

Krüger økte forspranget til den store gruppen bak og gikk inn til seier i ensom majestet. Det ble dermed en spurtduell om plassene bak Krüger. Thomas Helland Larsen fra Fossum sikret seg 2.-plassen, mens Harald Østberg Amundsen tok 3.-plassen.

– Fornøyd

– Det var artig å vinne selv om det ikke betyr all verdens. Det er gøy med en seier. Vi kom hele gjengen hjem fra Sognefjellet i går, så vi var litt treningstunge etter en fin uke der. Jeg er fornøyd med hvordan kroppen svarte, sa Krüger.

Håvard Moseby fikk også et møte med asfalten under rennet og fikk skrapet opp store deler av høyresiden på overkroppen.

(©NTB)