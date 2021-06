Covid-smittede Kulusevski gikk på middag – får kritikk av landslagsledelsen

NTB Sport

Videoen av Juventus-spilleren viser ham i en sosial setting sammen med flere andre mennesker.

Landslagstrener Janne Andersson sa under onsdagens pressekonferanse at Kulusevski trodde at han var bedt i en enkel middag og at han ble overrasket da det viste seg at det var snakk om en mindre tilstelning.

Middagen skjedde mens spillerne hadde fri fra landslaget i en perioden mellom 29. mai og 2. juni. Trolig var det i denne perioden at Dejan Kulusevski ble smittet. Det var tirsdag at det ble kjent at Italia-proffen hadde testet positivt på koronaviruset.

Til tross for at det bare var knappe to uker igjen til EM-sluttspillet startet, valgte spilleren å bli igjen på middagstilstelningen.

– Jeg synes ikke at det var en bra beslutning. Dejan angrer at han gikk på middagen, sier Andersson.

