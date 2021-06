Tønseth får Trond Nystad som trener

NTB Sport

Ifølge kanalen vil Nystad bli presentert på en presseseanse senere tirsdag når Tønseth skal snakke om sin satsing utenfor landslaget.

Tønseth ble utelatt fra neste sesongs landslag. Han har ikke fått det til å stemme i de to siste sesongene.

Nystad var landslagstrener for Norges herrer fra 2011 til 2015. Han er bosatt i Ramsau i Østerrike. Han opplyser at det meste av kommunikasjonen mellom ham og Tønseth vil foregå digitalt, men at han kanskje blir med på noen høydesamlinger i Mellom-Europa.

– Det er snakk om en rådgivende funksjon. Jeg skal bistå med innspill på trening, teknikk, evaluering og viktige avgjørelser. Didrik er sin egen trener, men han trenger en mentor å sparre med. Det blir min oppgave. En utøver må ha sine egne meninger, samtidig må de utfordres. Det handler om å minimalisere sjansen for å gjøre feil. De aller beste i toppidretten er de som gjør færrest feil, sier Nystad om rollen i Tønseths nye team til Adresseavisen.

Nystad jobbet for Østerrikes skiforbund fram til dopingsaken som rystet en hel verden, med Max Hauke og Dominik Baldauf som ble tatt for bloddoping, i 2019 under ski-VM. Deretter har han hjulpet enkeltutøvere, klubber og landslag.

Adressa opplyser at masterstudent Einar Moxnes ved NTNU sammen med hans professor Øyvind Sandbakk også vil være involvert i Tønseths team.

(©NTB)