Stygg smell for Sagosens lag i tysk gullkamp

Christian O'Sullivan og Magnus Gullerud hos tredjeplasserte Magdeburg kunne juble for seier i den norske duellen, men tapet skadet Kiel mer enn seieren hjalp Magdeburg.

Fem serierunder før slutt har Flensburg-Handewitt overtatt overtaket i gullduellen. Laget er ett poeng foran Kiel, som ikke har hatt en god uke. Sist torsdag gikk laget på et sjokktap i cupens semifinale etter å ha gått til finalehelgen som storfavoritt.

Sagosen scoret fire mål på åtte skudd tirsdag, Reinkind tre mål på seks skudd. Sistnevnte våknet i sluttminuttene og scoret sitt lags to siste mål, men Magdeburg holdt seg ett mål foran og halte seieren i land.

O'Sullivan og Gullerud scoret ett mål hver for hjemmelaget, som tross seieren har 15 poeng opp til Kiel på plassen foran. Zeljko Musa og Omar Ingi Magnusson var toppscorere for Magdeburg med åtte mål hver, mens Rune Dahmke og Niclas Ekberg scoret åtte hver for Kiel.

Flensburg gjester Stuttgart onsdag, mens Kiel møter Minden lørdag.

