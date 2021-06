Stuttgart-spiss i trøbbel – spilte under falsk identitet

NTB Sport

Tirsdag opplyser Stuttgart at den kongolesiske angriperen har informert klubben om at han har løyet om alderen og sitt opprinnelige navn.

Spissen har spilt som 21-åringen Silas Wamangituka, men i realiteten heter han Silas Katompa Mvumpa og er født i 1998, ett år tidligere enn først oppgitt.

Spilleren selv forklarer situasjonen med at han ble lurt av sin tidligere agent, som han bodde hos i Paris i en periode mens han spilte i fransk fotball.

Det var angivelig agenten som endret navnet og alderen hans. Stuttgart mistenker at dette ble gjort for å fjerne spillerens kobling til ungdomsklubben i Kongo, og for at han skulle bli mer avhengig av agenten.

Frykt

– De siste årene har jeg levd i konstant frykt, og jeg var også bekymret for familien min i Kongo. Det var et vanskelig skritt for meg å gjøre historien min offentlig, og jeg ville aldri hatt mot til det om ikke byen, laget og klubben hadde vært som mitt andre hjem og et trygt sted, sier Mvumpa.

Han kom til Stuttgart i 2019 og er blitt en sentral brikke i laget som rykket opp til 1. Bundesliga i hans første sesong der og i vår endte på 9.-plass i den tyske toppligaen.

Klubben mener at Mvumpa er et offer i saken og ikke kriminell.

– Først og fremst har Silas vært et offer for denne navneendringen. Jeg har stor respekt for at han, i så ung alder, har tatt det modige steget og avklart situasjonen sin. Vi kommer til å fortsette å gi ham all mulig hjelp, sier Stuttgarts sportsdirektør Sven Mislintat.

Vurderes av fotballmyndighetene

DFB er blitt orientert om saken av Stuttgart, og forbundet opplyser at det skal vurdere saken og hvorvidt spilleren har gjort seg skyldig i brudd på idrettens lovverk.

Enn så lenge har Mvumpa gyldig spillerlisens, og det er ikke sikkert at han kan bli straffet i saken.

Hans E. Lorentz, som leder DFBs påtalenemnd, sier at det ikke foreligger noen formelle klager på kamper som spilleren har vært involvert i.

– Disse kan heller ikke sendes inn fordi fristen for det er utløpt, sier Lorentz ifølge nyhetsbyrået DPA.

Stuttgart opplyser at Mvumpa nå har fått skaffet seg et gyldig kongolesisk pass med riktig navn og fødselsdato, og at han har byttet agent.

