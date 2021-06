Stuttgart-spiss i trøbbel – oppga feil navn og alder

NTB Sport

Nylig avslørte den kongolesiske spissen overfor sin tyske klubb at han hadde løyet om alderen og sitt opprinnelige navn.

Spissen har spilt som 21-åringen Silas Wamangituka, men i realiteten heter han Silas Katompa Mvumpa og er født i 1998, ett år tidligere enn først oppgitt.

Spilleren selv forklarer situasjonen med at han ble lurt av sin tidligere agent, som han bodde hos i Paris i en periode mens han spilte i fransk fotball. Det var angivelig agenten som endret navnet og alderen hans for å få ham til å virke yngre og enda mer talentfull.

– De siste årene har jeg levd i konstant frykt, og jeg var også bekymret for familien min i Kongo. Det var et vanskelig skritt for meg å gjøre historien min offentlig, og jeg ville aldri hatt mot til det om ikke byen, laget og klubben hadde vært som mitt andre hjem og et trygt sted, sier Mvumpa.

DFB opplyser at forbundet skal vurdere saken og hvorvidt spilleren har gjort seg skyldig i brudd på idrettens lovverk.

