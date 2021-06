NTB Sport

Van de Beek har vært med i oppkjøringen til EM, men gikk glipp av testkampen mot Georgia i forrige uke, og mandag måtte han stå over lagets trening.

I en Twitter-melding tirsdag formiddag skriver Nederlands landslag at midtbanemannen mister EM, og at landslagssjef Frank de Boer ikke henter inn en erstatter for ham.

Nederland EM-åpner mot Ukraina søndag. Senere i gruppespillet skal laget møte Østerrike og Nord-Makedonia. Alle kampene spilles på hjemmebane i Amsterdam.

