Nok en svensk EM-spiller koronasmittet – Mattias Svanberg tatt ut av trening

Svanberg skulle trene med resten av den svenske troppen på Häckens anlegg i Göteborg tirsdag kveld, men ble plukket av treningsfeltet og sendt til hotellet.

– Mattias trener ikke med laget, men isoleres på hotellet, sa landslagslege Anders Valentin.

Sverige holdt pressekonferanse klokka 16, før trening, for å informere om Kulusevskis positive prøve. Da ble det uttrykt håp om at ingen flere var smittet, men det ble også formidlet at man ventet på prøvesvarene etter at hele troppen ble testet.

Svanberg var med til treningsfeltet, men den 22-årige Bologna-spilleren ble kalt bort til Valentin før han forlot feltet med senket hode.

Etter treningen ble spillerne samlet ute på treningsfeltet.

– Vi kalte dem sammen for å forklare situasjonen. Vi ville gjøre det før vi gikk av, sa pressesjef Jakob Kakembo Andersson til svenske medier.

For de koronasmittede spillerne venter nå isolasjon i minst en uke.

– Vi følger helsemyndighetenes instrukser. De skal være isolert minst sju dager, hvorav to uten symptomer. Vi håper på et kort og mildt sykdomsforløp, men vi snakker om minimum en uke, sa Valentin.

