Utenlandssamling til dobbel pris for fotballherrene

NTB Sport

Det er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Anderssen, som opplyser om kostnadene for Spania-samlingen overfor kanalen.

– Samlingen kommer til å koste mer enn det dobbelte av det den ville gjort i Norge. Den kommer på litt over tre millioner. De tre største kostnadsdriverne er charterfly og hotell, samt baneleie, sier hun.

Norge skulle egentlig ha spilt kampene mot Luxembourg og Hellas på hjemmebane i Oslo, men måtte endre på planen som følge av karantenereglene ved innreise til Norge.

– Normalt sett ville det selvfølgelig vært bekymringsfullt at man bruker mer enn det dobbelte av det man har budsjettert på en aktivitet. Men slik situasjonen har vært og er, så har vi måttet avlyse mye landslagsaktivitet, spesielt for de aldersbestemte gruppene. Det også bekymrer oss selvfølgelig, for det er jo viktig for spillerutvikling og utviklingen av norsk fotball, kommenterer Anderssen.

(©NTB)