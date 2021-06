NFF tar ikke ut påtale mot Henrik Pedersen

NTB Sport

I en pressemelding sier Pedersen at han er lettet over beslutningen, og at han er klar for å trene en fotballklubb igjen.

– Jeg er glad og lettet over at denne prosessen er over og svært fornøyd med at jeg nå – helt og fullt – kan fokusere på fotballen og trenergjerningen igjen. Det har vært noen meget belastende måneder for hele familien, og vi er svært glade for at vi kan legge denne saken bak oss, sier den tidligere Strømsgodset-treneren.

Dansken måtte 9. april gå av som Godset-trener som følge av anklager og varsler om rasisme. Han har hele tiden avvist alle anklager.

Strømsgodset valgte i slutten av april å sende Pedersen-saken videre til NFFs påtalenemnd ettersom styret konkluderte med at treneren hadde brukt uakseptable ord og uttrykk.

Ifølge pressemeldingen fra Pedersen og hans rådgivere, konkluderte påtalenemnda enstemmig med at det ikke er grunnlag for å reise påtale i saken.

– Avgjørelsen er korrekt. Det ble fremmet påstander om ytringer i strid med idrettens regelverk, og de var trukket ut av sin rette kontekst. Vi er fornøyde med at påtalenemnda støtter våre vurderinger og konklusjoner om at det ikke var grunnlag for å reise påtale, sier Pedersens advokat, Erik Flågan.

