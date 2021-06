Skarstein med ny bestenotering i Italia

NTB Sport

Hun var bare 1,2 sekunder foran israelske Moran Samuel halvveis, men på den siste delen var trønderen ustoppelig, og hun var til slutt 8,35 sekunder foran sin nærmeste konkurrent.

Birgit Skarsteins bestenotering i verden er en forbedring på nesten seks sekunder fra hennes egen rekord satt under VM i 2018.

I forsøket fredag var det derimot israelske Samuel som var den raskeste av de to.

– Dette var en skikkelig vekker på hvor mye varmen betyr. Vi har ikke konkurrert i slike forhold siden 2019, og dette er bare en smakebit på hva som venter oss i Paralympics i Tokyo. Jeg kjente ikke igjen kroppen i forsøket, jeg var varm i toppen, pulsen lå langt over normalen og det var tungt å puste. Jeg hadde ingenting å spurte med og klarte ikke å følge teten. Etter å ha ligget på tredjeplass hele løpet greide jeg med et nødskrik å spurte inn som nummer to. Hadde dette vært forsøket i Tokyo hadde det blitt strafferunde med oppsamling, sa Skarstein.

Oppvekker

Etter finalen Skarstein veldig godt fornøyd. Da var det kjøligere

– I dag var det kjøligere og vi har satt inn alt vi har av nedkjølings- og restitusjonstiltak. Jeg er utrolig lettet over at det faktisk ble verdensrekord, det var jeg ikke i nærheten av å tørre å håpe på etter løpet i går. Det viser i alle fall at jeg er der jeg skal være. Jeg er i form, vi har gjort mye riktig og nå handler det om å være smarte den siste tiden som er igjen. Og vi kan ikke undervurdere varmen, det kommer til å bli en av de største utfordringene i Tokyo. Det hjelper ikke å være i sitt livs form om en er slått ut av hete. Det kan bety forskjell på førsteplass og fjerdeplass. Dette må vi bare takle om vi skal ha noe å gjøre i lekene, sier hun.

