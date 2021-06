Warholm løp igjen verdens raskeste 300 meter hekk: – En god indikator

NTB Sport

Som i fjor sesongåpnet Warholm på Bislett med å løpe den uvanlige distansen. Han var som ventet klart best i et felt på kun fire mann.

Teknisk trøbbel gjorde at tidtakingen ikke kom umiddelbart opp etter løpet.

– Jeg er veldig happy. Det er stort meg å se at jeg har tatt nye steg, og det betyr selvfølgelig veldig mye når man legger ned så mye av livet sitt i det, sa Warholm til NTB etter konkurransen, som var en del av et nasjonalt stevne under navnet «Night of highlights».

For ett år siden knuste han rekorden til briten Chris Rawlinson på 34,48 fra 2002. Fredag løp Warholm enda fortere og senket egen bestenotering med 52 hundredeler.

– Det er et veldig stort hopp, og det er godt å se. Vi vet alle hvordan det gikk etter løpet i fjor. Så det er en god indikator, selv om det aldri er en garanti. Jeg er glad for det jeg fikk til i dag, sa Warholm og la til at treneren Leif Olav Alnes traff ganske så godt med sin spådom i forkant.

– Man vet fra treningsresultatene at det er et potensial der, og da er det kult å få det ut.

Verdens beste løper på 400 meter hekk blir ett av Norges største gullhåp i Tokyo-OL. Fredagens stevne var hans første i 2021. Tidligere i år avlyste han sitt eget innendørsstevne i Ulsteinvik og sto over innendørs-EM i Polen på grunn av koronafrykt.

(©NTB)