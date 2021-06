Uvær truer Ruuds Roland-Garros-kamp

NTB Sport

Det er meldt uvær og kraftige regnbyger i Paris utover dagen. Ruud skal etter planen i aksjon mot spanjolen Alejandro Davidovich Fokina på bane 14 klokken 11.

Det er kun centercourten på det store Roland-Garros-anlegget som har mulighet for å trekke over et tak.

Dersom Ruud slår Fokina på grusen i Paris, møter han enten italienske Fabio Fognini eller argentinske Federico Delbonis i 4. runde. Fognini er 27.-seedet og den første seedede spilleren Ruud kan støte på i turneringen.

Fognini og Delbonis møtes etter planen fredag ettermiddag på Suzanne-Lenglen-banen, en av turneringens hovedarenaer.

(©NTB)