Suksesstrener Tuchel forlenget med Chelsea

NTB Sport

Chelsea opplyser at klubben er glad for å forlenge kontrakten i tråd med planene som ble lagt da Tuchel ankom Stamford Bridge i januar. Da signerte han en avtale på 18 måneder med mulighet for forlengelse.

Chelsea endte på fjerdeplass i Premier League og sikret seg plass i neste års mesterliga før de blåkledde endte opp med å vinne turneringen.

Tuchel ledet også laget til FA-cupfinale. Der ble det 0-1-tap for Leicester.

– Jeg kan ikke se for meg en bedre anledning til å fornye kontrakten. Jeg er takknemlig for erfaringen og veldig glad for å fortsette å være en del av Chelsea-familien, sier Tuchel.

– Det er mye mer som skal komme, og vi ser fram til våre neste steg med ambisjoner og forventning, legger han til.

Tuchel, som kom fra franske Paris Saint-Germain, strammet umiddelbart opp forsvaret ved sin ankomst. På de 30 kampene Tuchel har ledet Chelsea, har klubben kun sluppet inn 16 mål. Kun fem av kampene endte med tap.

Forrige helg ble Tuchel den første manageren til å lede to forskjellige lag i en Champions League-finale i to strake sesonger. Som PSG-sjef ble det tap for Bayern München (0-1), men lørdag kulminerte hans ankomst i januar med en enorm jubel blant dem som heier på London-klubben.

