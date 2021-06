Mikkelsen ferdigkjørt på Sardinia etter velt: – Bisart

NTB Sport

Uhellet skjedde under fredagens fjerde fartsprøve. Mikkelsen mistet kontrollen og kjørte av grusveien.

– Bilen byttet plutselig side og ville kjøre til høyre. Jeg trodde først det var noe feil med styringen, men det kjentes fint ut da vi fikk snudd bilen. Jeg aner ikke hva som skjedde. Det er det mest bisarre jeg har opplevd, sa 31-åringen i et WRC-intervju.

Velten oppsto innenfor fartsprøvens 100 første meter. Mikkelsen fikk hjelp til å få bilen opp fra grøfta og kjørte videre til mål. Etter en servicesjekk ble det klart at rallyet på Sardinia er over for Mikkelsen.

– Velteburet fikk en skade. Det gjør at vi må trekke oss fra konkurransen, sa nordmannen.

Før helgens kjøring ledet Mikkelsen VM sammenlagt på nivå to i rallysporten. Han tar ikke fredagens nedtur altfor tungt.

– I WRC2 kan vi slette en VM-runde. Det må bli denne for min del. Nå har jeg ikke rom for flere uhell i de resterende konkurransene, forklarte Mikkelsen.

Estland-stjernen Ott Tänak leder eliteklassen av det italienske rallyet etter seks fartsprøver. Han er 25,3 sekunder foran spanske Daniel Sordo.

Mads Østberg, som kjører WRC2, ligger i skrivende stund på 9.-plass. Han leder sin klasse når to prøver gjenstår fredag.

