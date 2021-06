Johan Eliasch valgt til ny FIS-president: – Vinden har blåst litt den veien

NTB Sport

Valget ble gjort på fredagens FIS-kongress, som denne gangen ble gjennomført digitalt som følge av virussituasjonen.

Eliasch var én av fire kandidater til presidentvervet. Den tidligere alpinisten Urs Lehmann fra Sveits, svenske Mats Årjes og Sarah Lewis håpet også å bli valgt.

Eliasch vant til slutt avstemningen med klar margin.

– Dette er spennende. Han kommer utenfra og har vist et stort engasjement for internasjonal skisport. Selv om vi ikke har vært sammen, har jeg følt at stemningen har blåst den veien. Helt overraskende var det ikke, sier skipresident Erik Røste til NTB.

Ingen bindinger

Den nye FIS-presidenten Eliasch er en vellykket forretningsmann. Han eier skifabrikanten Head og skal være god for flere milliarder kroner.

Eliasch har blant annet varslet at han ønsker å modernisere internasjonal skisport. Det ga han også uttrykk for fredag. Allerede til høsten ønsker han avholde en ekstraordinær kongress.

– Han var tydelig på at han ønsker raske endringer på en del områder, og han har vært veldig tydelig på at bærekraft er blant hans viktigste saker. I tillegg kommer han fra forretningssiden og er opptatt av å utvikle de kommersielle produktene. Det er mange spennende tanker han har kommet med, sier Røste.

Han er ikke bekymret for at den nye presidenten kommer fra en stor betydningsfull rolle i en skifabrikant.

– Vi må forholde oss til at han har et stort og ærlig engasjement for skisporten. Han har vært på tydelig på at det ikke skal være noen rolleblanding, og at han skal gå av som sjef for Head. Det skal ikke være noen bindinger. Det er jeg trygg på at det ikke blir, sier Røste.

Jansrud-ros

Som Head-eier har Eliasch en rekke nordmenn i sin stall. Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud er blant dem. Jansrud tror den svensk-britiske forretningsmannen vil gjøre en god figur.

– Jeg tror samtlige innenfor alpint på tvers av merker har opplevd Johan som en tydelig og klar eier. Han har hatt gode meninger om ikke bare driften, men også idretten. Mine erfaringer med ham er veldig positive. En enormt hyggelig fyr, oppegående og intelligent. Jeg tror han blir en bra president, sier Jansrud til NTB.

Fredagens valg var over etter kun én stemmerunde. Eliasch fikk der 54,62 prosent av de 119 avgitte stemmene. Sveitsiske Lehmann fulgte nærmest med 21,85, mens Lewis fikk 12,61.

Norges Skiforbund varslet i forkant at de stilte seg bak kandidaturet til svenske Mats Årjes. Han fikk 10,92 prosent av stemmene.

– Vi hadde håpet at Mats Årjes skulle bli den neste presidenten. Vi tror vi kunne fått best innflytelse med å ha ham der, og det var på mange måter på tide at det kom tilbake til Skandinavia. Det gjør det jo også, i og med at Eliasch er svensk-britisk. Det er samtidig få som kjenner han i skisporten, og nå må vi lære ham å kjenne, sier Røste.

Takket Kasper

Den nye FIS-presidenten er klar til å gå løs på oppgaven.

– Jeg skal være engasjert, ha et åpent sinn og være en president for alle nasjoner, alle disipliner, overalt. Vi har utrolige muligheter. Og nå: La oss jobbe. Takk, alle sammen, sa Eliasch i sin takketale.

Han sendte også en spesiell takk til avtroppende president Gian Franco Kasper for jobben han har gjort i FIS.

– Jeg har kjent ham lenge, og uten ham ville vi ikke vært der vi er i dag, sa Eliasch.

77-årige Gian Franco Kasper gir seg som president. Han har ledet FIS siden 1998. Kasper deltok ikke på fredagens kongress. Han ble nylig innlagt på sykehus.

