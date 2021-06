Grøvdal løp fortere enn rekordholder Waitz på 3000 meter

NTB Sport

Prestasjonen vil ikke gå inn i historiebøkene som offisiell bestenotering i norsk friidrett, men løpet viste at Grøvdal kan slå de gamle tidene til Waitz og Ingrid Kristiansen fra 1970- og 80-tallet.

Waitz står som rekordholder med tiden 8.31,75. Den ble satt på nettopp Bislett 17. juli 1979.

– Nå har jeg løpt tiden, så jeg kan fint gjøre det igjen, sa Grøvdal til NRK etterpå.

Særlig sisterunden var imponerende fra 30-åringen.

– Det er utrolig deilig å komme under 8.31. Litt merkelig egentlig, for jeg følte meg tungtrent. Jeg måtte slippe haren min, og da skal jeg innrømme at jeg tenkte at jeg måtte prøve meg på «pers» (personlig rekord). Men jeg hadde mer å gi på sisterunden, og det var gøy å se at jeg tok innpå lyset, sa hun.

Grøvdal er kvalifisert for OL på 5000 og 10.000 meter. Fredagens distanse står ikke på programmet til Tokyo-lekene.

