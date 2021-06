Braathen starter alpinleir for ungdom: – Alpint er mer enn å jage grønne lys

NTB Sport

De to siste helgene i juni vil innendørshallen SNØ i Lørenskog bli fylt av ivrige ungdommer som vil bli bedre på ski. Men kanskje viktigere enn det: De får møte unge alpinister på kryss av klubber i Norge, dele kunnskap og forhåpentligvis bli gode venner – med hjelp fra Lucas Braathen.

– Jeg vil dele grunnen til at jeg selv kom tilbake på trening nummer to og tre. Jeg var selv så langt bak i min alder. Det i seg selv var ikke noe gøy, men det var den gode gruppen og kulturen jeg kom inn i, som gjorde at jeg kom tilbake. Det resulterte i at det er levebrødet mitt, sier Braathen til NTB.

Sammen med sine sponsorer har han opprettet en rennleir hvor den ene helgen vil være for U12-løpere, og den andre gir plass til U14-løpere.

– Tror du at du finner en ny Lucas Braathen der?

– Det må være målet. At min erfaring kan hjelpe en til å bli den neste, ler han.

«Den neste» var nemlig det han svarte da han ble spurt om hvem han var da han som 20-åring klinket til med 4.-plass i Kitzbühel-slalåmen i januar 2020. Deretter slo han hele verdenseliten i storslalåmrennet i Sölden da 2020/21-sesongen startet opp. Sesongen tok brått slutt da han skadet seg i sveitsiske Adelboden i januar. Nå er det opptrening til OL-sesongen og alpinleiren som styrer tankene til Braathen.

Lett å bli oversett

På campen skal det dyrkes samhold, inkludering og en tanke om at man ikke kan vite hvem som vil lykkes i sporten når man er kun 12-14 år.

– På rennskole som niåring var Lucas den desidert dårligste løperen, men han ble tatt godt imot. Kunnskap ble delt, og han ble ikke oversett. Det er lett at de dårlige blir oversett og ignorert, men han ble tatt godt vare på, også da de andre løperne var eldre og bedre, sier far Bjørn Braathen.

I tillegg til å delta selv på tre treningsøkter i løpet av hver helg vil Braathen også ha med seg treneren som har betydd mest for ham når det kommer til det tekniske: østerrikske Peter Lederer.

Det blir også tid til barmarksøkt og tilrettelegging for foreldrene som blant annet får tilbud om preppekurs. Et foredrag fra Braathen selv vil også stå på programmet.

Som på landslaget

I en spisset og tøff toppidrettshverdag er grunnprinsippene Braathen står for og mener er viktig, de samme på landslaget under navnet «The Attacking Vikings».

– Da jeg kom på toppnivå, så jeg at det er viktig å ha en varm og omsorgsfull kultur i et lag. Det er det som vil gjøre deg best og ha det morsomst på tur.

– Vi er nok alle enige om at det er grunnen til tross for ressursforskjellene.

Dyr idrett

– Det er en så ressurskrevende idrett at jeg vil tilby iallfall én helg i året som er en annerledes type «race camp», forklarer han.

Ideen til Braathen har i utgangspunktet vært større. Han ville samle ungdom fra hele verden, men koronapandemien har satt en stopper for det. Han håper alpincampen blir etablert og et populært, årlig arrangement.

På grunn av lokale restriksjoner blir det plass til 40 løpere per samling.

