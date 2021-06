Ajer om klubbframtiden: – Noe skjer nok i sommer

NTB Sport

Midtstopper Ajer møtte på pressekonferanse i utkanten av Marbella sammen med Birger Meling. Sistnevnte rykket nylig ned fra Ligue 1 med sin franske klubb Nimes.

Norge møter Hellas søndag i Malaga etter å ha slitt seg til 1–0 over Luxembourg samme sted onsdag.

Ajer ble hentet til Skottland fra Start for cirka seks millioner kroner sommeren 2016. Celtic-kontrakten hans løper ut neste sommer.

Mange rykter

Dersom den skotske klubben skal dra inn et stort millionbeløp på et salg av nordmannen, må det trolig skje i løpet av kort tid.

– Det er så klart mange rykter og bare det nå. Jeg forholder meg til kontrakten, men noe skjer nok i sommer, sa Ajer på spørsmål fra VG.

Han mente at det ville være best for begge parter om det skjedde noe rundt hans egen situasjon.

Ajer valgte å styre unna «ingen kommentar»-løsningen og brukte et godt minutt på å snakke om egen framtid.

Uten manager

Verdivurderingene for Ajer varierer mye og fra 45 millioner kroner til vel 200. Ifølge skotske aviser skal Newcastle-manager Steve Bruce ha et håp om å kjøpe Ajer for 85 millioner kroner.

Celtic hadde en svak siste sesong med uvanlig mange innslupne mål. Heller ikke Ajer slapp unna kritikken.

Brede Hangeland er med i Ståle Solbakkens lederteam på landslaget og vet hva som trengs i internasjonal fotball som midtstopper.

– Jeg tror det er viktig for Kristoffer å komme seg opp på et høyere nivå. Han har egentlig alle forutsetninger for å bli ekstremt god, men for å bli det, må han oftere få testet hele spekteret når det gjelder fysikk og taktiske evner, sa Hangeland.

Celtic står uten manager, men mye tyder på at det blir australieren Ange Postecoglou som får jobben. Problemet med ham, er at han ikke innehar trenerutdannelsen som kreves av Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

