Skadd verdensener trakk seg fra Roland-Garros

NTB Sport

Barty måtte gi seg underveis i kampen mot Magda Linette i andre runde torsdag.

Den australske tennisstjernen kom inn i årets Roland-Garros-turnering i kjempeform. Som en av de største favorittene slet hun imidlertid mot Bernarda Pera i første runde.

Etter kampen avslørte Barty at en hofteskade skapte utfordringer for henne.

Torsdag satte den en effektiv stopper for videre deltakelse i et av sesongens høydepunkter. Barty lå under 1-6, 2-2 da hun valgte å gi seg mot Linette.

Etter det første settet måtte den australske stjernen ta en pause i garderoben for å få behandling. Hun kom tilbake til sett nummer to, men etter ytterligere fire game var det slutt.

Barty vant Roland-Garros-turneringen i 2019.

Magda Linette er rangert som nummer 45 i verden. Hun kan nå se fram til kamp mot tunisiske Ons Jabeur i tredje runde.

(©NTB)