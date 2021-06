Sarpsborg holder ekstraordinært årsmøte om Qatar-saken

NTB Sport

«Agendaen for møtet er Qatar-spørsmålet. I etterkant av voteringen vil det også avholdes et medlemsmøte med generell informasjon fra klubben», opplyser klubben.

Klubbstyrets innstilling er klar: Det ønsker ikke en boikott av neste års fotball-VM, men å jobbe for å tvinge fram endring i Qatar. Det er den samme linjen som Norges Fotballforbund og stadig flere toppklubber har lagt seg på.

Et utvalg nedsatt av NFF og ledet av Sven Mollekleiv konkluderte nylig med at boikott ikke er veien å gå. Men det skal stemmes over saken på et ekstraordinært fotballting 20. juni.

Tre dager før det har Sarpsborg sitt ekstraordinære årsmøte.

«Sarpsborg 08 har hele tiden vært mer opptatt av målet enn middelet i denne saken. Derfor valgte vi å støtte Norges Fotballforbunds (NFF) nærmere utredning av hvilke tiltak som vil gi størst effekt på menneskerettigheter og demokratiprinsipper i Qatar», skriver klubben blant annet.

