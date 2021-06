Sørloth taus om maset fra tyrkiske fans

NTB Sport

Sørloth ville ikke kommentere saken da han møtte pressen på Marbella dagen etter 1-0-seieren over Luxembourg.

– Jeg ønsker å snakke om landslaget når jeg er på landslagsoppdrag. Jeg vil ikke kaste noe mer bensin på det bålet der, sa RB Leipzig-proffen.

Sørloth spilte i Trabzonspor fram til i fjor sommer. Fans av den tyrkiske klubben ser ut til å ha startet en kampanje for å få trønderen tilbake til klubben, og han så seg nødt til å bytte telefonnummer i tillegg til å publisere en Twitter-melding for å be dem slutte.

– Hei, Trabzonspor-fans. Jeg setter pris på kjærligheten og støtten fra dere, men vennligst slutt å ringe meg og sende meg meldinger. Det gjør livet mitt veldig stressende. Nok er nok, skrev Sørloth.

– Som sagt ønsker jeg ikke å kaste mer bensin på bålet. Den Twitter-meldingen får stå, sa han torsdag.

