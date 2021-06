NTB Sport

Spilleoppsettet for fredagen er klart. Ruud skal i aksjon på bane 14. Det er meldt nedbør i Paris fredag under Ruuds kamptidspunkt, og det kan føre til utsettelser.

Det er bare centercourten på den store anlegget som har mulighet for å trekke over et tak.

Ruud har bare singelen å konsentrere seg om etter at han forsvant ut av doubleturneringen torsdag.

Han og den serbiske makkeren Miomir Kecmanovic tapte sin 1.-rundekamp.

