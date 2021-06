Golf: Beskjeden start for de norske i Evian – 37 over par

NTB Sport

Marianne Skarpnord og Madelene Stavnar er best av de norske på delt 29.-plass. De gikk åpningsrunden på 73 slag (to over par). Maiken Bing Paulsen er ett slag bak og på delt 43.-plass.

Karoline Lund er på delt 75.-plass etter en 77-runde (seks over par), mens Stina Resen, Tonje Daffinrud og Tina Mazarino alle brukte 79 slag (åtte over par). Det gir delt 98.-plass.

Skarpnord hadde tre birdier, tre bogeyer og en dobbeltbogey. Stavnar hadde tre birdier og fem bogeyer.

Engelske Annabel Dimmock leder etter første dag. Hun gikk åpningsrunden fire slag under par. 13 spillere var under par for dagen.

