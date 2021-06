Faugstad utslått av EM i bueskyting

NTB Sport

Faugstad ble nummer 11 i kvalifiseringen tirsdag og fikk dermed walkover til 2. utslagsrunde. Hadde han vært blant de åtte beste, ville han gått direkte til 16-delsfinale.

I onsdagens innledende utslagsrunde slo Klepp-bueskytteren spanske Miguel Angel Medina 142-141. Også den duellen ble svært tett.

Kroatiske Buden, som var et lite nummer for god for det norske håpet torsdag, er 22.-seedet i compoundklassen i EM.

Faugstads klubbkamerat Oddmund Tjentland måtte si takk for seg i første utslagsrunde i Tyrkia. Han røk 138-141 for israelske Kfir Behar.

